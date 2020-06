Descrizione evento: Una visita guidata imperdibile alla scoperta di Villa d’Este a Tivoli! Una delle dimore storiche più affascinanti del mondo, apre le proprie porte per svelare tutto il suo incanto. Immersa nel verde, circondata da sfarzosi giardini, sofisticate fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche è riconosciuta come esempio di eleganza e di lusso rinascimentale, tanto da essere patrimonio dell’Unesco. Una visita guidata imperdibile per tutti gli amanti del bello e della cultura.



Domenica 28 Giugno 2020 ore 10:30



Piazza Trento 5, all’ingresso della Villa (Tivoli)



Quota di partecipazione euro 12 a persona, euro 2 under 6 (comprensivo del noleggio degli auricolari). Biglietto di ingresso: ridotto € 6 (per residenti a Roma, Tivoli e comuni confinanti previo esibizione del documento di identità che attesti la residenza in biglietteria); intero

€ 12; ridotto € 2 (per giovani dai 18 ai 25 anni); gratuito under 18. Prenotazione obbligatoria.



Linee guida per lo svolgimento delle visite guidate

(emergenza COVID19 – Ordinanza del Presidente Regione Lazio 27 Maggio 2020, n. Z00043)

- Uso obbligatorio della mascherina per la guida e per tutti i partecipanti (adulti e minori).

- Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento; obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra tutti i partecipanti non congiunti.

- Ricorso all’igiene delle mani (con o senza guanti) per le pratiche di iscrizione (compilazione modulo) e pagamento.

- Si suggerisce la modalità di pagamento online tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione.

- Si suggerisce la compilazione del modulo di iscrizione e/o rinnovo tessera associativa con invio tramite email da effettuarsi all’atto della prenotazione.

- Noleggio obbligatorio degli auricolari riceventi per ascoltare la spiegazione della guida. Gli auricolari verranno sanificati prima e dopo l’uso; gli auricolari sono monouso. Chi desidera, potrà portare e usare i propri auricolari personali.

- Le visite guidate sono organizzate solo con piccoli gruppi di partecipanti.

- La prenotazione alle visite guidate è obbligatoria; l’associazione dovrà inoltre mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni (nel rispetto della normativa sulla privacy), in modo da fornirlo a chi di competenza per accertamenti e/o controlli in caso di richiesta.



“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/visita-a-villa-este-tivoli/