Descrizione evento: Dancecultour al Giardino di Ninfa? sabato 27 giugno 2020 Made in Italy???????? dal sabor colombiano!???????? Non perderti questo nuovo evento! Ecco il PROGRAMMA: ??Partenza con mezzi propri la mattina di sabato 27 giugno (da Roma sono circa 70 km da percorrere in 1h e mezza), ??ORE 10:30 Arrivo al Giardino di Ninfa (Via Ninfina, 68 - 04012 Cisterna di Latina LT) e ingresso individuale, dopo aver controllato la temperatura all'entrata e indossando mascherina e guanti, ??ORE 13:00, pranzo presso il ristorante "Il Torrione" di Bassiano in Via Aldo Manuzio, 2 (dal Giardino di Ninfa a Bassiano sono circa 20 minuti di macchina), ??Pomeriggio in relax con i maestri Hammer e Victor Hurtado, Liliana Salinas ??Passeggiata libera per il borgo storico di Bassiano ??Rientro a casa in serata. N.B. Tutte le attività previste verranno svolte nel rispetto delle normative vigenti a tutela della salute di tutti i partecipanti. ??La quota comprende: Ingresso al Giardino di Ninfa, pranzo presso il ristorante "Il Torrione" (con primo piatto, antipastone a base di prodotti tipici locali tra cui il celebre prosciutto di Bassiano, bruschetta bianca, polentina dura, fagioli, parmigianina, verdure grigliate, olive, ciambelline dolci, acqua e vino inclusi). Mascherina personalizzata DANCECULTOUR omaggio?? in collaborazione con Nokeylab ????Infoline 3343927394 / 3935235757 Vi aspettiamo! ????????????????