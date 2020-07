Descrizione evento: Andiamo alla scoperta di Palazzo Farnese a Caprarola, uno dei monumenti rinascimentali più importanti ed intriganti d’Europa. La sua storia comincia all’inizio del XVI secolo per volere di Alessandro Farnese, futuro papa, che aveva deciso di edificare proprio in questa area una fortezza, affidando il progetto ad Antonio da Sangallo il Giovane e a Baldassarre Peruzzi. I lavori proseguirono con il nipote Alessandro, “il gran cardinale” e Jacopo Barozzi da Vignola che portò a compimento l’edificio nel 1573. Un trionfo di decorazioni, saloni, affreschi, stucchi e giardini rigogliosi e adorni di bellezze ci aspettano per scoprire una delle “Meraviglie del Lazio”!



Quando

Domenica 12 Luglio 2020 ore 10:00



Dove

Piazza Farnese 1, all’ingresso del Palazzo a Caprarola (VT)



Costi

Quota di partecipazione euro 12 a persona +Biglietto di ingresso: intero € 5; ridotto € 2 (ragazzi tra 18 e 25 anni); gratuito per under 18. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.



Linee guida per lo svolgimento delle visite guidate

(emergenza COVID19 – Ordinanza del Presidente Regione Lazio 27 Maggio 2020, n. Z00043)

- Uso obbligatorio della mascherina per la guida e per tutti i partecipanti (adulti e minori).

- Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento; obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra tutti i partecipanti non congiunti.

- Ricorso all’igiene delle mani (con o senza guanti) per le pratiche di iscrizione (compilazione modulo) e pagamento.

- Si suggerisce la modalità di pagamento online tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione.

- Si suggerisce la compilazione del modulo di iscrizione e/o rinnovo tessera associativa con invio tramite email da effettuarsi all’atto della prenotazione.

- Noleggio obbligatorio degli auricolari riceventi per ascoltare la spiegazione della guida. Gli auricolari verranno sanificati prima e dopo l’uso; gli auricolari sono monouso. Chi desidera, potrà portare e usare i propri auricolari personali.

- Le visite guidate sono organizzate solo con piccoli gruppi di partecipanti.

- La prenotazione alle visite guidate è obbligatoria; l’associazione dovrà inoltre mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni (nel rispetto della normativa sulla privacy), in modo da fornirlo a chi di competenza per accertamenti e/o controlli in caso di richiesta.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/le-domeniche-dellasino-doro-caprarola/