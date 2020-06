Descrizione evento:

I Fori Imperiali di Notte: venerdi’ 3 luglio ore 21,00

APPUNTAMENTO: Piazza del Campidoglio (Statua di Marc’Aurelio)dalle

ORE: 20:50 passeggiata a cura della Dott.ssa Antonella Fusco

Per partecipare: info@laboratorio104 anche whatsApp al 3282842788

• Contributo: adulti 12,00 euro compresi auricolari

• Over 65 10,00 euro compresi auricolari

• Ragazzi fino a 18 anni 2,00 euro per auricolari

Partendo dal Campidoglio ammireremo le rovine di quello che fu un tempo il cuore pulsante di vita della città antica, il foro romano, sviluppatosi a partire dal VII secolo a.C.

Scendendo dal Colle Capitolino proseguiremo il nostro percorso lungo Via dei Fori Imperiali, dove svetta da secoli la Colonna di Traiano. Proseguiremo poi alla volta del foro di Augusto, di quello di Nerva,.e poi il Colosseo, che anche nel Medioevo era uno dei simboli di Roma, come profetizzò il Venerabile Beda che affermò: “Roma vivrà finché il Colosseo sarà in piedi, e quando questo crollerà, Roma e il mondo intero crolleranno insieme ad esso”.!!!!

È una passeggiata guidata serale, pertanto non si entra nell’area archeologica, ma si ammira la sua bellezza e maestosità dall’esterno, con la suggestiva illuminazione notturna.

