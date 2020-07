Descrizione evento:

???? 18 luglio 2020

????LE VINALIA TUSCOLANE

Degustazioni tra Vino e Archeologia



al Parco Archeologico Culturale di Tuscolo || a cura di Iperico Servizi per la Cultura e Vinario 4





???? Dalle ore 16 presso l'area attrezzata del Parco degustazione con i produttori:

Az.Agr. Castelli – Marta Cantine Eredi dei Papi – Monte Compatri Merumalia Wine Resort – Frascati Monti Cecubi – Itri Muscari Tomajoli – Tarquinia Az.Agr. Papalino – Castiglione in Teverina Vitus vignaioli Tuscolani – Frascati

????Costo 10€ a persona

La degustazione si svolgerà con tavoli prenotati e con i produttori/sommelier che gireranno tra i tavoli per le degustazioni per evitare assembramenti come da regolamento Covid



???? Ore 18 presso l'Area Archeologica Tusculum: i Vinalia e i grand cru dell'Antica Roma Visita guidata con degustazione presso l'antico Teatro di Tusculum

???? 5€ a persona per visita e degustazione



?OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE

info@tuscolo.org

prenotazioni@tuscolo.org

391 422 50 48



link evento: https://www.facebook.com/events/925377677936081?locale=it_IT%2F



Parco Archeologico Culturale di Tuscolo

strada provinciale 73b

Monte Porzio Catone