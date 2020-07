Descrizione evento: Giovedì 23 luglio, alle ore 21.00, l’Oratorio del Gonfalone ospiterà l’ultimo appuntamento della mini-stagione estiva che si è svolta nel mese di luglio, e che ha segnato la ripartenza dell’istituzione romana.

Il concerto avrà luogo nella splendida sala affrescata di via del Gonfalone 32a, traversa di via Giulia. Il programma sarà un omaggio al bel canto italiano dell’Ottocento e vedrà, in apertura, l’esecuzione della celebre aria “Vaga Luna” di Vincenzo Bellini; seguiranno due opere cameristiche di Giuseppe Verdi, “La zingara” e “Stornello”, che il compositore utilizzò per farsi conoscere nell'alta società milanese, quando vi giunse dalla nativa Busseto, ancora sconosciuto e desideroso di essere apprezzato. Saranno eseguite inoltre opere dell’abruzzese Francesco Paolo Tosti, tra cui “‘a vucchella”, su testo di Gabriele D’Annunzio, “Non t’amo più” e la celebre “Sogno”. Concluderanno la serata “Una voce poco fa”, “Invito” (da “Les soirées musicales”) e “La danza” di Gioachino Rossini.

Sul palcoscenico si esibirà il soprano Rosaria Fabiana Angotti, accompagnata dalla pianista Tiziana Cosentino.



Per concludere la stagione estiva, l’istituzione ospiterà “ I concerti di fine estate al Gonfalone ”, una serie di quattro appuntamenti che si terranno nel mese di settembre, prima dell’inizio della stagione concertistica 2020/2021.



Settembre 2020

Mercoledì 9 Settembre – orario da definire

Giovedì 10 Settembre – orario da definire

J. S. BACH

Integrale Sonate e Partite per violino, Domenico Nordio, Violino



Giovedì 17 Settembre

DALL'OPERA AL BALLETTO

Duo pianoforte quattro mani

Barbara Cattabiani

Claudia Agostini

Musiche di

Rossini, Bizet, Saint-Saëns, Ciaikovskij, J. Strauss



Giovedì 24 Settembre

Quasi una fantasia...

Misia Jannoni Sebastianini, violino

Michelangelo Carbonara, pianoforte

Musiche di

E. Chausson - C. Franck



Mercoledì 30 Settembre

ACCADEMIA TRIO

Patrizia De Carlo, violino

Ilia Kanani, viola

Tiziana Cosentino, pianoforte

Musiche di

Mozart – Lachner - Bruch





Biglietti al botteghino: (un'ora prima del concerto)

Posto unico € 25.00

Online Classictic

Info: https://www.oratoriogonfalone.eu

Contatti

Tel. 06 6875952

E-mail: info@oratoriogonfalone.eu

Ufficio stampa:

Sara Belfiore, 334/9891139

ufficiostampa@oratoriogonfalone.eu

Indirizzo: Via del Gonfalone 32A, 00186 Roma