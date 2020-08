Descrizione evento: ? Partiamo subito da un presupposto: per partecipare a questo corso NON occorre essere esperti e NON occorre avere alcun tipo di esperienza pregressa.

Tutto ciò di cui c'è bisogno è: Passione e Curiosità.

??????????????????????

? COSA FAREMO:

Il corso prevede la REALIZZAZIONE COMPLETA di un coltello artigianale attraverso la sapiente guida del Mastro Coltellinaio di #Ac #Cosmai #Blades.

Il corso inizia alle ore 8.00 e termina alle 18.00.

A fine giornata ogni partecipante porterà a casa il PROPRIO COLTELLO progettato e realizzato durante il corso, completo di MANICO in paracord e PERSONALIZZAZIONE DELLA LAMA.

Inoltre la partecipazione al corso dà diritto di partecipare GRATUITAMENTE ai successivi corsi per piccoli interventi di manutenzione (affilatura, ecc.) o per chiedere consigli al Mastro Coltellinaio.

Possibilità di PERNOTTO GRATUITO per chi viene da lontano.

Successivamente al corso verrà inviata una dispensa in formato digitale con riassunto delle nozioni teoriche e link utili.

Verrà inoltre rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

??????????????????????

? PROGRAMMA DEL CORSO:

– Nozioni teoriche su acciai e relativo trattamento termico

– Nozioni teoriche sulle parti che compongono un coltello e le varie tipologie

– Nozioni teoriche della lavorazione da affrontare per realizzare il proprio coltello

– Spiegazione per l'utilizzo degli strumenti di lavorazione e materiali protettivi

- Realizzazione del coltello mediante tecnica di "asportazione"

– Personalizzazione della lama con punzonatura lettere o numeri a propria scelta

– Tempra in forgia del coltello

– Affilatura e Realizzazione del Manico in Paracord

- Nozioni su manicatura in legno, fodero in cuoio o Kydex

??????????????????????

? DOVE:

Il corso si svolgerà a Tivoli, presso l'OFFICINA DI TIVOLI TREK, al chiuso e in qualunque condizione climatica.

??????????????????????

? CONSIGLI:

E' consigliato abbigliamento da lavoro.

??????????????????????

? PER PARTECIPARE O PER INFORMAZIONI:

Mandare una mail all’indirizzo: ???? tivolitrek@gmail.com oppure chiamare il ? numero 393.8345211 (anche whatsapp o telegram)

??????????????????????

PHOTOGALLERY DEI PRECEDENTI CORSI (prima dell'emergenza Covid):

? https://www.facebook.com/pg/TivoliTrek/photos/?tab=album&album_id=1818106331827768

? https://www.facebook.com/pg/TivoliTrek/photos/?tab=album&album_id=1706073303031072

? https://www.facebook.com/pg/TivoliTrek/photos/?tab=album&album_id=1723613161277086

? https://www.facebook.com/pg/TivoliTrek/photos/?tab=album&album_id=1745511389087263

? https://www.facebook.com/pg/TivoliTrek/photos/?tab=album&album_id=1751242595180809

? https://www.facebook.com/pg/TivoliTrek/photos/?tab=album&album_id=1767077923597276

????????????????

???? IL CORSO E' A NUMERO CHIUSO

Saranno prese in considerazione le prime 8 iscrizioni ????

????????????????

COVID-19 - LO SVOLGIMENTO DEL CORSO AVVERRA' RISPETTANDO LE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE VIRUS (distanziamento sociale, dispositivi DPI, misurazione temperatura corporea, igienizzazione ambienti).