Accesso gratuito: I mercati di Traiano domenica 2/8 ore 16:30 senza fila Visita guidata



>> Per Partecipare: info@laboratorio104.it anche sms 3282842788

Contributo: adulti 12,00 euro visita guidata e auricolari, 10,00 € over 65, € 2,00 ragazzi fino a 18 anni accesso gratuito per i residenti di Roma e provincia con documento

Appuntamento: dalle 16:15 Via Quattro Novembre, 94 (13,88 km)

00187 Roma davanti l’entrata Visita a cura della Dott.ssa Marika Beccaloni

I Mercati dell’imperatore Traiano Con Laboratorio 104 domenica 6 ottobre un’irrinunciabile visita presso l’area archeologica dei Mercati Trainaei. Ancora oggi, sebbene sia stata aggredita dall’estensione della città moderna, l’area archeologica dei Mercati e del Foro di Traiano sono testimonianza viva dei grandiosi progetti urbanistici di un imperatore amatissimo dal popolo. Accederemo all’area museale dove si trovano esposti gruppi scultorei e frammenti architettonici provenienti dai Fori Imperiali, come le famosissime teste di Giove Ammone dal Foro di Augusto. Passeremo per la sequenza di taberne del grande emiciclo, ne ricostruiremo l’arredo e l’attività che quotidianamente le animava, avremo inoltre l’opportunità di camminare lungo l’antica via Biberatica e nella piazza del mercato prossima al foro e ammirare dall’alto i marmi ancora conservati della Basilica Ulpia e leggere le storie della colonna traianea. Un affaccio irrinunciabile verso il rione Monti, la Torre delle Milizie e la Torre del Palazzo del Grillo per concludere.