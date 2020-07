Descrizione evento: A spasso con gli Imperatori

Passeggiata per famiglie con bambini e ragazzi dal Campidoglio alla Valle del Colosseo



QUANDO

Sabato 1° agosto 2020, h 20.30



ITINERARIO

Dal Campidoglio alla Valle del Colosseo.



INFO

-La visita sarà condotta da: Donatella Panzera, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini.

-Durata: circa un'ora e mezza.

-Età consigliata: dai 5-6 anni ai 12.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Piazza del Campidoglio (davanti alla fontana della Minerva e alla scalea del Palazzo Senatorio).

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE.



COSTO

- Contributo associativo per partecipare alla visita guidata :

Bambini (4-17): €10

Accompagnatori adulti: €3 (fino a un massimo di 2 accompagnatori per bambino)

Nonni accompagnatori: gratis per la promozione “W i Nonni!”

Altri accompagnatori adulti, oltre i primi due: €9

+ auricolare (solo per gli adulti) €2.



ATTENZIONE: Chiediamo agli adulti di fare un passo indietro rispetto ai bambini così da renderli protagonisti dell'evento.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



DESCRIZIONE

Evocheremo gesta eroiche e celebri leggende legate alla tradizione di Roma e dei suoi imperatori. Cesare, Augusto, Traiano, Vespasiano e Costantino ci accompagneranno nel cuore dell’antica Roma alla scoperta della vita politica, religiosa e commerciale dei suoi abitanti. Il nostro percorso inizierà dalla terrazza belvedere del Campidoglio, da dove, con un colpo d’occhio avremo una visione completa sui Fori e le maestose dimore imperiali del Palatino. Scenderemo lungo i Fori Imperiali per ammirare templi, basiliche, colonne ed archi trionfali. Concluderemo questa suggestiva passeggiata a cospetto dell’Anfiteatro Flavio, monumento simbolo della Valle del Colosseo.



PRENOTAZIONI

consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3489034958 o 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età dei bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



Foto tratta in rete (scatto anonimo)