Descrizione evento: Salite sul carro delle emozioni, a Cinecittà World torna lo straordinario spettacolo di Stelle di Fuoco, il Campionato Italiano di Fuochi d’Artificio A Roma l’agosto 2020 esplode di colori da sabato 08 a sabato 15 con i fuochi più belli e potenti d’Italia. E’ possibile solo a Cinecittà World! Roma, 29 Luglio 2020 – Dopo lo straordinario successo delle prime due edizioni, Stelle di Fuoco, il Campionato italiano di Fuochi d’Artificio che ha strabiliato la capitale, torna protagonista a Cinecittà World e moltiplica le emozioni con otto giorni di fila imperdibili che caratterizzano le serate romane di mezza estate tra la città e il Litorale. Dall’ 08 al 15 Agosto (Ferragosto), a Castel Romano le migliori aziende pirotecniche italiane si scontreranno nel parco divertimenti del Cinema e della Tv per sfidarsi nei cieli, regalando performance uniche a livello nazionale. Ogni giorno, atmosfere scintillanti e coinvolgenti fino a notte, Cinepiscina, attrazioni aperte, spettacoli piromusicali, gare pirotecniche ad alto impatto emozionale e inoltre cibo da strada di qualità proveniente dall’Italia e dal mondo con ricercate eccellenze enogastronomiche (arrosticini, cibo orientale, bombe e bignè farciti a vista, pizza nel forno a legna, hamburger gourmet, griglia mentanese, specialità di pesce, paella e sangria e tanto, tanto altro) da assaporare passeggiando tra le attrazioni e i grandi set cinematografici del parco per una fanatstica cena sotto le stelle al centro del Parco. La grande novità del 2020 è infatti la mole dei fuochi d’artificio consecutivi a sera, di differenti tipologie e calibro per un totale di 19 spettacoli pirotecnici in 8 giorni di gara con 12 squadre concorrenti, che ogni sera alle 22,45 circa si sfideranno artifizi di grande potenza e calibro dagli effetti capaci di raggiungere i 350 metri di altezza. Ingresso pomeridiano/serale euro15 online dalle ore 15, gratis per bambini inferiori al metro. Promozione speciale per i biglietti intera giornata dalle ore 11. Info sconti e biglietti al 328.2050980 o sulla pagina ufficiale Facebook @stelledifuoco o su stelledifuoco.com