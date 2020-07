Descrizione evento: L'itinerario si snoda lungo l’area in cui si tenevano i mercati generali della Roma antica. Questi erano luoghi di commercio prima ancora della fondazione di Roma e rimasero tali ben oltre la caduta della città imperiale, fino all’Unità d’Italia.

I suoi monumenti raccontano miti, leggende, e culti religiosi di quelli che qui lavoravano e vivevano: commercianti, cambiavalute, marinai, che raggiungevano il mercato grazie al vicino porto Tiberino.Sono i luoghi del culto di Ercole Vincitore, divinità strettamente legata al commercio del bestiame e dell’olio, della Mater Matuta e di Portuno che appartengono al mondo dei naviganti. I luoghi di culto, templi dedicati a queste divinità, sono testimonianza della progressiva ellenizzazione dell’architettura di Roma, che si realizza tra il II e il I secolo a.C. in modo graduale e inarrestabile, portando un cambiamento nella cultura e nei costumi del tempo. Il percorso sarà accompagnato dalla narrazione di testimoni e personaggi d'invenzione, a metà strada tra storia e fantasia, interpretati dall'attrice Paola Surace, che ci guiderà in questi luoghi mitici come un'insegnante di vita. Ci dispenserà aneddoti e consigli, che a nostra volta potremo tramandare per rendere immortale non solo la storia di questi posti, ma anche le esperienze delle persone che li hanno vissuti.