Descrizione evento: Taijiquan e Qigong sono antiche pratiche dell'autentica tradizione cinese per aumentare il nostro benessere, pacificare lo stress, riequilibrare l’energia, fondere movimento e quiete nella mente e nel corpo. Per entrare nel mondo del Taijiquan è più importante comprendere il metodo e i princìpi che fermarsi alla figura esteriore; significa spostare l'attenzione alle radici, all'essenza. Qigong, antichissima arte della salute, significa “esercizio dell'energia vitale”. Studia tutti gli aspetti mente-corpo insegnando a coordinare postura fisica, atteggiamento mentale, respirazione e flusso dell'energia vitale (Qi). La pratica del Qigong è indispensabile come base del Taijiquan. I corsi di settembre prevedono uno studio approfondito dei principi che regolano i movimenti di queste discipline. I corsi del 12 e 20 settembre sono aperti a tutti. Il corso Spada Taiji del 13 settembre è aperto solo a chi ha già studiato il Taijiquan.