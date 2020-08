Parco della Resistenza Via Palmiro Togliatti (zona centro)

Descrizione evento: Mostra Fotografica Simbiosi Esotici e itinerario spontaneo

di Jessika K.Pinget B.

Mostra fotografica delle Orchidee Spontanee di Civitavecchia,lago di Vico,Allumiere,Tolfa,Manziana,Cervetri eTarquinia .

SI ringraziano i signori Marcello Antonj e Emanuele Gransinigh del GIROS sez.Etruria meridionale per la Determinazione Scientifica delle Specie di Orchidee Spontanee.

sabato 8 e domenica 9 Agosto Orario:17:00 -21:00.

ingresso gratuito

Laboratorii Didattici e Creativi per bambini 5-10 anni a cura dela LIPU Sabato 8 e Domenica 9 Agosto orario 18:30-19:30

GRATUITO. Prenotazione Obbligatoria.

INFO :civitavecchia@lipu.it

Si ringrazia per la collaborazione ALICENOVA COOPERATIVA SOCIALE e Associazione Bioma Civitavecchia.