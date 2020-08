Descrizione evento: Mercoledì 12 agosto presso il Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco Regionale dei Castelli Romani – si terrà lo speciale evento “Serata Perseidi”, dedicato alla scoperta e all’osservazione del famoso sciame meteorico delle Perseidi, note a tutti con il nome di stelle cadenti di San Lorenzo. A organizzarlo, l’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), attivamente impegnata da 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica.



Si tratta dell’appuntamento più atteso dell’estate astronomica, un’occasione unica per dilettarsi nell’osservazione del cielo e per conoscere tutti i suoi segreti sotto la guida degli esperti dell’Associazione.



In particolare, l’evento (articolato in 4 turni, ognuno della durata di circa 2 ore) vuole avvicinare il pubblico, attraverso conferenze, proiezioni nel planetario – formidabile strumento di simulazione del cielo – e osservazioni a occhio nudo e ai telescopi, alla conoscenza delle meraviglie del cielo e del fenomeno delle stelle cadenti, che anche quest’anno promettono uno spettacolo imperdibile.



In occasione dell’evento, che rientra nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Notti delle Stelle” promossa dall’Unione Astrofili Italiani, sarà possibile anche visitare la cupola astronomica che ospita la strumentazione di ricerca dell’Associazione.



L’attività prevede un contributo di:

- 8 euro;

- ridotto a 4 euro per bambini da 6 a 12 anni;

- gratuito per Soci ATA, bambini sotto i 6 anni e cittadini di Rocca di Papa



Per partecipare all'evento è obbligatorio prenotarsi entro le ore 12:00 di mercoledì 12 agosto compilando il modulo disponibile ai seguenti link e contestualmente versare il contributo, laddove previsto, tramite il sistema sicuro PayPal e con carta di credito.



Turno delle 20:30 - https://lnx.ataonweb.it/wp/events/serata-perseidi-ore-2015/

Turno delle 21:00 - https://lnx.ataonweb.it/wp/events/serata-perseidi-ore-2100/

Turno delle 21:30 - https://lnx.ataonweb.it/wp/events/serata-perseidi-ore-2130/

Turno delle 22:00 - https://lnx.ataonweb.it/wp/events/serata-perseidi-ore-2200/