Descrizione evento: Si inaugura Sabato 8 agosto alle ore 19.00 una grande mostra dedicata a cinque degli artisti partecipanti a Laboratorio AccA, la fortunata trasmissione televisiva in onda tutte le domeniche alle 22 sui canali di Arte investimenti TV. I progetti televisivi ideati per gli artisti aderenti comprendono, infatti, anche una mostra collettiva oltre alla televisione ed agli interventi editoriali. Cinque voci diverse dell’arte italiana, uniti dalla maggior popolarità acquisita, con altri loro colleghi, grazie alla diffusione delle loro opere attraverso la tivù. Paolo Ballerani, artista perugino talentuoso e dal background interessantissimo, presenta le sue sculture in resine speciali, richiami alla tradizione medievale riletti in chiave moderna con l’utilizzo di materiali dell’attuale e del futuro, mentre Fabio Grassi, toscano dalle idee chiare e profonde, scandaglia nelle sue tele la opportunità della ricerca nello spazio. Policromie fascinose che calamitano l’attenzione di collezionisti e curiosi, da tempo. A Fausto Minestrini tocca il compito di proseguire il cammino di ricerca iniziato molti anni fa. Il pittore e performer perugino ha nella creatività citazionista l’arma del suo successo: dorature, inclusioni, combustioni, sacchi ed antiche pergamene popolano i suoi quadri, figli dei sogni. Alessio Schiavon, padovano, fresco reduce da un gran successo in un Art Show ai piedi dei Colli Euganei (curato da Giorgio Barassi e Roberto Sparaci, presentatori di Laboratorio AccA) popola le tele coi suoi fiori immortali e la sua passionalità di mille colori. Grazie alla tv, ormali tutti lo chiamano “Alessio De’Fiori”, mentre il “Gran Saccàio” Giuseppe Trentacoste, porta dalla Toscana la sua esperienza sulle “tele piegate”, il riutilizzo singolarissimo e intimistico del sacco di juta come pretesto e protagonista di bassorilievi che raccontano la vita, gli stati d’animo, le vicende del vissuto. Cinque alte espressioni di una forma di operazione artistica moderna, ma dalle radici ben ferme nella tradizione e nel passato. L’impegno televisivo ha solo accresciuto la loro notorietà e diffuso meglio la forza dei loro lavori, rendendo onore al merito, come dovrebbe sempre essere. Le opere scelte dei cinque artisti saranno visibili nella bella galleria sul mare fino al 15 agosto prossimo. Una mostra di opere nate dalla evidente, talentuosa passione di ognuno degli artisti, che racconta il cammino dell’Arte di qualità, quella a cui, naturalmente, tutti dovrebbero rivolgersi con convinzione. L’Italia rimane la terra degli artisti più bravi e il quintetto in mostra alla Ess&rrE lo dimostrerà chiaramente. La mostra è curata da G. Barassi e R. Sparaci, conduttori della trasmissione Laboratorio AccA