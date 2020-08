Descrizione evento: Ostia Antica, abitare nell’antica città portuale

Tour archeologico all'ombra dei pini di Ostia Antica, magnifici donatori di fragrante frescura.



*Il tour è adatto anche a bambini e ragazzi.



PERCORSO: dal Macellum a Porta Marina passando per il Mitreo delle Terme, la Domus di Amore e Psiche, le case giardino, tante altre sorprese, e se l'erba non è troppo alta proveremo a raggiungere la Sinagoga.



INFO

-Quando: domenica 16 agosto 2020, h 10.00

-Accoglienza e registrazioni: da 30' prima, presso la biglietteria degli Scavi. La biglietteria degli Scavi è posta all'interno del sito, a pochi metri dal cancello d'ingresso posto in Viale dei Romagnoli 717.

*La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .

-La visita sarà condotta da: Nunzia Arbolino, storica dell’arte in possesso dell’abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.

-Durata: circa 2 ore.

**Ricordiamo che l'accesso agli scavi è unico e che non c'è modo di evitare eventuali file. L'eventuale tempo speso in fila sarà utilizzato per introdurre la visita.

***Attenzione il sito non è adatto ai passeggini***



COSTO

- Contributo associativo per partecipare alla visita guidata :

Adulti: €10

Ragazzi (14-17 anni) €6

Bambini (6-13 anni) €3

Bambini (0-5 anni) gratis

+ auricolare €2.

+ biglietto d’entrata: €10 intero; €2 ridotto (cittadini tra i 18 ed i 25 anni appartenenti all'Unione Europea); gratis (0-17 anni). Il costo del biglietto può variare in occasione di eventi o mostre.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



DESCRIZIONE

Il nostro itinerario partirà dall’area del “Macellum” per concludersi presso Porta Marina, anticamente affacciata sul mare. Passeggiando tra gli scavi, rivivremo le storie evocate fra le pietre e le rovine di quest’antica città portuale dove assunsero particolare potere le “corporazioni” di artigiani, come quella dei “fabbri navali”, o quella dei “mensores”, proprietari di horrea in cui venivano immagazzinate le derrate di grano e frumento destinate alla capitale; grande successo ebbero anche i proprietari delle “fulloniche” dove si tingevano stoffe e conciavano i pellami. L’incremento della popolazione rese necessario espandere i confini della città che si arricchì di nuove tipologie abitative come le “case giardino” una serie di villette a schiera, edificate in una zona residenziale lontana dal traffico cittadino, meta delle famiglie privilegiate di questi nuovi ceti sociali. Diverse erano le religioni praticate dalla comunità multietnica che qui viveva e lavorava. Oltre ai templi dedicati alle divinità del Pantheon romano, sono qui presenti “Isei” egizi, “Mitrei” di origine persiana, il grande tempio dedicato a Attis e Cibele di origine tracia e la Sinagoga più antica d’Europa. Nonostante il passare dei millenni, ad Ostia, luogo mistico e magico, è ancora possibile comprendere usi e costumi legati alla vita quotidiana degli antichi romani.



PRENOTAZIONI

consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

*** La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.



COME RAGGIUNGERE GLI SCAVI DI OSTIA ANTICA

In macchina:

- da qualsiasi autostrada immettersi nel G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) - uscita 28 per poi prendere la Via del Mare o la Via Ostiense (per pullman solo Via Ostiense) fino ad Ostia Antica.

- oppure, dall'uscita 30 del Grande Raccordo Anulare, prendere l'autostrada A91 Roma-Fiumicino. Giunti all'aeroporto di Fiumicino seguire le indicazioni per Ostia, proseguire per Viale dell'Aeroporto di Fiumicino fino ad incrociare la Via del Mare e seguire le indicazioni per Ostia Antica.

Con i mezzi pubblici:

- dalla stazione della metro B Piramide - Porta San Paolo, prendere la linea Roma-Lido. Frequenza ogni 15 minuti dal lunedì al venerdì. Ogni 30 minuti al week end. Durata del viaggio 30 minuti. Scendere alla fermata Ostia Antica; attraversato il cavalcavia pedonale, proseguire a piedi per circa 5 minuti fino a raggiungere l'ingresso degli scavi di Ostia antica, posti alla sinistra del Castello Medievale di Giulio II.

- dalla stazione Termini - linea B fino a Piramide - Porta San Paolo, poi linea Roma-Lido, scendere alla fermata Ostia Antica; proseguire a piedi per circa 5 minuti.



Foto tratta in rete (scatto anonimo)