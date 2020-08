Descrizione evento: Storie del ghetto e non solo





“Storie del Ghetto e non solo ... "è una passeggiata in costume storico per i vicoli del Ghetto ebraico di Roma.

Storie, aneddoti e tante tante curiosità sulla tradizione giudaico romanesca saranno al centro di queste due serate di agosto!

Incontreremo, i personaggi che hanno contribuito a rendere unico (nel bene e nel male) il Ghetto di Roma: dall'imperatore Augusto, che piange il nipote Marcello, alla spregiudicata Celeste di Porto, la spia che vendeva gli ebrei ai nazisti.

Non mancheranno i riferimenti alle leggende legate ai vicoli del Ghetto come quella del fantasma di Berenice o, ancora, la romantica fontana del nobile Mattei.

Il sornione saluto del poeta Gigi Zanazzo concluderà il nostro viaggio nel tempo, rammentandoci che grandezza di Roma è nella maestosità dei monumenti, ma anche nelle voci che da secoli l’hanno fatta vivere.

La visita guidata è condotta in costume storico da Michela Barone e i testi teatrali sono a cura di Luciano Tribuzi, Maury Incen e di Michela Barone.

DISTANZIAMENTO SOCIALE

In osservanza delle misure di sicurezza previste dal decreto con il distanziamento sociale, si richiede a tutti i di munirsi di mascherina e guanti monouso. Per tutte le visite guidate sarà obbligatorio l’uso del sistema microfono/auricolare per consentire di seguire tutte le spiegazioni anche a notevoli distanze. Pertanto ad ogni partecipante sarà fornita una radiotrasmittente sanificata, una salvietta igienizzante sigillata e un auricolare sterile usa e getta.

APPUNTAMENTO

Sabato 14 agosto ore 21 e Domenica 15 agosto ore 21 2 in Piazza Campitelli (di fronte alla fontana).



DURATA

Due ore circa



COSTI

1 partecipante: 10 euro,

coppia di partecipanti: 18 euro,

bambini fino ai 10 anni: gratis,

ragazzi tra i 10 e i 16 anni: 5 euro,

gruppi: sconti per gruppi, da concordare.



PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE

339.8346689 (anche whatsapp) Michela



PER INFO

Pagina Facebook "Quattro passi nel tempo"