Descrizione evento: A grande richiesta torna il bosco che balla????????????. Come consuetudine dell'associazione obiettivo benessere cominceremo la giornata con uno SLOW WALKING, o più semplicemente camminare lentamente, per un turismo lento e sostenibile che ci permette di conoscere il territorio svolgendo contemporaneamente una sana attività psicofisica all'aria aperta. Questa seconda edizione si sposterà questa volta in un bosco sui MONTI CIMINI, quello considerato monumento naturale, tra una fitta vegetazione, lastroni di piperino, massi erratici e alti strapiombi rocciosi, che offrono un belvedere spettacolare sulla sottostante SELVA DI MALANO. Andremo così alla ricerca dell'antico borgo di CORVIANO, attraversando ere tra preistoria, Etruschi, Romani e alto medioevo. Il percorso ad anello di circa 8km. è adatto a tutti, ma in alcuni tratti richiede molta attenzione, attenersi rigorosamente alle indicazioni della vostra guida. Partiremo da Bomarzo e dopo aver percorso un piccolo guado sul torrente Merluzzo, imboccheremo il sentiero 125 del CAI, quello per escursionisti esperti, il più bello, ( niente paura state dietro la vostra guida e tutto sarà semplice????). Alla fine del nostro percorso, e dopo che i nostri occhi avranno avuto più volte il modo di stupirsi, ci fermeremo in un area pic nic per un pranzo al sacco e dopo esserci rifocillati riscenderemo a valle per ritrovarci al luogo di partenza sul torrente Merluzzo. Il percorso ad anello ci darà la possibilità di lasciare i bagagli in auto per poi riprenderli all'arrivo. Ma anche questa volta la giornata non finisce quì, e sul torrente Merluzzo daremo il via alle danze. Formeremo un cerchio magico traendo energia dalla natura stessa, energia che restituireno al suono dei nostri tamburi e danzando ritmi ancestrali, così non saremo più semplici visitatori, ma membri di quella stessa terra. conducono CRISTINA FRATINI ass.obiettivo benessere insegnante esercizi bioenergetici ILARIA NOBILI ass.Rieti respira Africa, insegnante danza Africana accompagnamento dal vivo a cura di TONY CRU. ATTREZZATURA: abbigliamento comodo, zainetto e cappellino, scarpe da trekking o da ginnastica, telo prato, acqua, pranzo al sacco. GEL DISINFETTANTE E MASCHERINA NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID. al fine di non creare assembramenti è necessario prenotare ai num. WAPP 3391632574 Cristina 3441059316 Ilaria contributo associazioni € 15.00 adulti €8.00 ragazzi APP. H. 9.30 a BOMARZO presso il Bar il Quadrifoglio via Giovanni Verga 191