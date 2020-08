Descrizione evento: Sabato 5 settembre 2020 alle ore 17.00 verrà inaugurata nella prestigiosa e suggestiva sede del Museo Crocetti di Roma in Via Cassia 492 la mostra e premio d’arte internazionale Chromatic Harmonies.

Chromatic Harmonies, è il nuovo impegno artistico della curatrice Anna Isopo. Una mostra che coinvolge artisti internazionali in uno speciale avvenimento artistico culturale, in cui la dinamicità di ogni singolo artista consente un dialogo complesso con l’osservatore. Gli equilibri cromatici che emergono dalla mostra sono dati dalla qualità delle opere che rappresentano una narrazione alimentata dalla fantasia, dalla passione e dal sentimento che caratterizza ogni artista. In Chromatic Harmonies, l’esigenza di ricerca e sperimentazione esplode con prepotenza nella materializzazione delle opere di 25 artisti in cui si celano messaggi impalpabili, profondi, che tra forme e colori raggiungono la massima espressione e rappresentazione.

Artisti: Oscar Agudelo, Patrizia Almonti, Isabella Angelini, Beate Christiana Batiajew, Patricia Blok, Lesley Bunch, Lidia Ciolfi, Davide Ferraris, Waltraud Gemein, Goldyn, Dag Hol, Rita Klein, Antoni Kowalski, Silvana Landolfi, Majd, Lorenzo Maniscalco, Lee Panizza, Sal Ponce Enrile, Elio Rizzo, Marzia Sacchiero,Sandra Schawalder, Joakim Sederholm, Maria Stamati, Anna Tonelli, Mirella Ventura.

Giuria: Presidente Simona Sarti, Cinzia Folcarelli Storica e Critica d’Arte, Laura Turco Liveri Storica e Critica d’Arte, Alessia De Antoniis giornalista, Biagio La Cagnina artista.

Mostra arte contemporanea Chromatic Harmonies

Ideazione e organizzazione Anna Isopo Arte Borgo Gallery – Roma

Presentazione critica Cinzia Folcarelli



Opening: sabato 5 settembre 2020 ore 17.00

MUSEO CROCETTI

Via Cassia, 492 - Roma

Ingresso gratuito



Apertura al pubblico dal 5 al 16 settembre 2020

Orari mostra: dal lunedì al venerdì 11.00 | 13.00 – 15.00 | 19.00

sabato 11.00 | 19.00





info:

Arte Borgo Gallery Roma

345 - 22.28.110

info@arteborgo.it

www.arteborgo.it



