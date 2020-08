Descrizione evento: L’iniziativa BEST WINE "Prodotti di Eccellenza in Luoghi di Eccellenza" si svolgerà nel Comune di Bassiano, in Provincia di Latina, ed avrà come principale obiettivo la promozione della cultura, delle tradizioni e delle particolarità enogastronomiche territoriali.

L'appuntamento vuole fornire impulso alla rivitalizzazione del nucleo storico incardinato tra le suggestive mura medievali, per una riscoperta di quell’originaria funzione di luogo di aggregazione sociale e cuore del paese.

Nel rispetto delle misure anti Covid ogni giornata avrà un numero limite di partecipanti in modo tale da garantire l’opportuno contingentamento. Verranno previsti dei percorsi debitamente segnalati con informazione e vigilanza continua sul rispetto del distanziamento sociale (vedere con attenzione le indicazioni a margine).

Produttori di vini con particolare riguardo ai vitigni autoctoni, olii, ed altre tipicità accompagneranno la scoperta dei visitatori che avranno la possibilità di degustare ed ascoltare il racconto degli artigiani del gusto, storie di famiglie e filosofie produttive.

Come di consueto verrà pubblicato l'elenco delle aziende partecipanti prima dello svolgimento della rassegna.

Importante sarà il connubio con le attività culturali che saranno promosse sinergicamente durante le giornate di svolgimento dell'evento.

L’apertura del “Museo delle Scritture Aldo Manuzio”, che raccoglie preziose testimonianze sui tipografi del Rinascimento Italiano, e l’affascinante itinerario tra le botteghe artigiane recentemente reintrodotte nel tessuto del centro storico a cui viene dedicata questa edizione denominata "ANTICHE BOTTEGHE".

L'evento BEST WINE nel 2020 sarà contingentato con un numero limitato di partecipanti al fine di consentire la degustazione dei prodotti nel rispetto delle normative di sicurezza anti-Covid vigenti.

Per partecipare sarà obbligatoria la prenotazione on-line attraverso l'apposito link su www.winefoodpromotion.it

In relazione all'evolversi delle misure anti-Covid la degustazione potrà avvenire recandosi in maniera contingentata e distanziata ai banchi di assaggio delle aziende espositrici posizionati nelle location dell'evento, oppure in caso di inasprimento delle misure di sicurezza, l'evento si svolgerà con posti a sedere e una disposizione in più sale di degustazione guidata con l'articolazione in due turni / orari che verranno comunicati.

Informazioni e modalità di svolgimento su www.winefoodpromotion.it