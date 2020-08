Descrizione evento: Un corpo in perfetta salute, una mente rilassata, un percorso di conoscenza di sé.

Tutto questo è possibile! QUANDO

Ogni Mercoledì dalle 20.00 alle 22.00 DOVE

presso "C'era due Volte", via Val Maggia 90 E' necessaria la prenotazione su messenger ad AmoYoga o su amoyogasundaram@gmail.com oppure chiama il 3895119123 o 3476382352



Tutti i corsi su www.amoyoga.eu *** CHI SIAMO ***

L'Associazione Yoga Sundaram da più di 25 anni offre in Italia uno Yoga tradizionale autentico.

Integra nei suoi insegnamenti diversi tipi di Yoga affinché ogni persona, in base alle proprie caratteristiche, possa scegliere il più consono a sé.

Sempre presente nelle lezioni è l'Hatha Yoga (posture che agiscono anche a livello fisico), verranno studiate tecniche di concentrazione, meditazione, rilassamento, pranayama (controllo del respiro), cromoterapia e tanto altro. L'OBIETTIVO è quello di raggiungere un equilibrio su tutti i piani dell'essere lavorando olisticamente sul corpo, la mente, la psiche e lo spirito.

Considerando che la stragrande maggioranza dei problemi fisici nascono nella nostra mente, lo Yoga è un risparmio di tempo e denaro in cure mediche Ci piace ricordare che lo Yoga non è una religione , bensì una scienza, infallibile nei risultati da millenni con il giusto impegno.