Descrizione evento: Una visita guidata per andare alla scoperta di una delle necropoli più importanti dell’Etruria: la Necropoli di Tarquinia. Tra tombe monumentali e raffinate decorazioni si avrà modo di approfondire la conoscenza di una delle più sofisticate e articolate civiltà del passato. Chi erano gli Etruschi? Come vivevano? Quali erano le loro usanze? Come spesso accade per le popolazioni antiche è visitando i loro cimiteri che è possibile trovare le risposte a tutte queste domande. Accompagnati da un archeologo, sarà così possibile ammirare le più sontuose e importanti tombe della necropoli, curiosando tra la storia e il glorioso passato di una delle civiltà più evolute della Storia, di fondamentale importanza anche per la nascita di Roma. Impossibile mancare!



Quando

Domenica13 Settembre 2020 ore 10:30



Dove

Via Ripagretta, all’ingresso della necropoli di Tarquinia (VT)



Costi

Quota di partecipazione € 12 a persona (adulti e minori); € 2 per minori under 6. La quota indicata comprende visita guidata e noleggio obbligatorio degli auricolari per il gruppo.

Biglietto di ingresso intero € 6; ridotto € 3 (per giovani tra i 18 e i 25 anni e per gli insegnanti di ruolo statale); gratis per gli under 18.



Linee guida per lo svolgimento delle visite guidate

(emergenza COVID19 – Ordinanza del Presidente Regione Lazio 27 Maggio 2020, n. Z00043)

- Uso obbligatorio della mascherina per la guida e per tutti i partecipanti (adulti e minori).

- Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento; obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra tutti i partecipanti non congiunti.

- Ricorso all’igiene delle mani (con o senza guanti) per le pratiche di iscrizione (compilazione modulo) e pagamento.

- Si suggerisce la modalità di pagamento online tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione.

- Si suggerisce la compilazione del modulo di iscrizione e/o rinnovo tessera associativa con invio tramite email da effettuarsi all’atto della prenotazione.

- Noleggio obbligatorio degli auricolari riceventi per ascoltare la spiegazione della guida. Gli auricolari verranno sanificati prima e dopo l’uso; gli auricolari sono monouso. Chi desidera, potrà portare e usare i propri auricolari personali.

- Le visite guidate sono organizzate solo con piccoli gruppi di partecipanti.

- La prenotazione alle visite guidate è obbligatoria; l’associazione dovrà inoltre mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni (nel rispetto della normativa sulla privacy), in modo da fornirlo a chi di competenza per accertamenti e/o controlli in caso di richiesta.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/la-necropoli-di-tarquinia/