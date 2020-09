Descrizione evento: L’Oratorio del Gonfalone presenta una nuova serie di quattro appuntamenti musicali che si svolgeranno nel mese di settembre con una grande novità. Per fronteggiare le sfide determinate dalla situazione sanitaria, l’istituzione metterà a disposizione alcuni concerti anche in live streaming, previo acquisto sul sito. Un atto d’innovazione e una sfida che il Gonfalone affronta in un progetto di ampio respiro: far scoprire al pubblico un gioiello del Manierismo nel cuore di Roma, e dare la possibilità di ascoltare musica in un luogo speciale.

Il primo concerto si terrà in due giornate, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, entrambi alle ore 18 e con replica alle ore 21, e sarà dedicato al recital del violinista Domenico Nordio , che eseguirà una notevole impresa musicale, un vero e proprio “Everest”del repertorio violinistico: l’integrale delle Sonate (BWV 1001, 1003, 1005) e Partite (BWV 1002, 1004, 1006) per violino solo di J. S. Bach. Il violino fu uno degli strumenti prediletti del compositore di Lipsia, e la raccolta ne testimonia l’elevata conoscenza e padronanza.

Il secondo concerto (giovedì 17 settembre, ore 21) sarà vedrà un repertorio per pianoforte a quattro mani, con il duo formato da Barbara Cattabiani e Claudia Agostini, che guideranno il pubblico in un viaggio musicale “Dall’opera al balletto”, su musiche di Rossini, Bizet, Saint-Saens, ?ajkovskij e J. Strauss.

Timbri cameristici e malinconici per il terzo appuntamento “Quasi una fantasia” (giovedì 24 settembre, ore 21) con il duo Misia Sebastianini (violino) e Michelangelo Carbonara (pianoforte), che eseguirà la struggente Ciaccona in sol minore per violino e pianoforte di Tomaso Antonio Vitali, il Poème pour violon et orchestre op.25 di Ernest Chausson, molto apprezzato da Debussy per l’uso libero della forma musicale, e la celebre Sonata in La Maggiore per violino e pianoforte di C. Franck.

L’ultimo concerto (mercoledì 30 settembre, ore 21) chiuderà la serie con l’ Accademia Trio , composto da Patrizia De Carlo (violino), Ilia Kanani (viola) e Tiziana Cosentino (pianoforte). In programma il Trio K498 detto “Kegelstatt” di Mozart, una selezione dagli “Otto pezzi per violino, viola e pianoforte” di Bruch e il Trio n.1 op. 37 di Lachner.







Biglietti al botteghino: (un'ora prima del concerto)



Posto unico € 25.00



Online Classictic

https://www.classictic.com/en/bach_in_concert_at_oratorio_del_gonfalone/74548/948103/



Info: https://www.oratoriogonfalone.eu





Contatti

Tel. 06 6875952

E-mail: info@oratoriogonfalone.eu



Ufficio stampa:

Sara Belfiore, 334/9891139

ufficiostampa@oratoriogonfalone.eu

Indirizzo: Via del Gonfalone 32A, 00186 Roma