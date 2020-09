Descrizione evento: Scopri l'arte della Danza del Ventre!

A Settembre ripartono a Roma i corsi di Danza Orientale per l’anno accademico 2020/2021 con Sarah Mahliqa!

I corsi saranno a numero chiuso (da un minimo di 5 ad un massimo di 9 persone in sala) e le lezioni di prova devono essere prenotate!

Le lezioni sono strutturate per essere in presenza, ma qualora fosse necessario, si terranno anche online!

ORARI E SEDI



?LUNEDI'

Villaggio delle Arti, Via Valentiniano 3 - zona San Paolo

19.00 - 20.30 (livello intermedio)

20.30 - 21.45 (open level)

? Lezione di prova 28 Settembre 2020 ?



?MARTEDI'

Studio7 dance art style, Via Ettore Paladini 27 - zona Portuense

20.00 - 21.15 (open level)

? presto info su Open Day ?



?MERCOLEDI'

ASD Guateque, Via Giulio Rocco 43 - zona Ostiense

19.00 - 20.15 (open level)

? Open Day 19 e 26 Settembre 2020 ?



?VENERDI'

Asd Katadoryu, Via Sessoriana 12 - zona Esquilino

20.00 - 21.30 (open level)

? Lezione di prova 25 Settembre 2020 ?



?SABATO

ASD Guateque, Via Giulio Rocco 43 - zona Ostiense

19.00 - 20.15 (open level)

? Open Day 19 e 26 Settembre 2020 ?

? INFO ?

? Sarah Mahliqa Oriental Dancer

sarahorientaldance@gmail.com

sarahmahliqa.com

Tel. 3481011571 (solo Whatsapp)

Avvicinarsi alla danza orientale significa darsi l’opportunità di scoprire un mondo antico e complesso; non solo quello della danza in sé, ma anche il nostro: la femminilità, l’eleganza, la forza e la delicatezza che scaturiscono naturalmente dal corpo femminile, possono ritrovare in questa disciplina la fonte più autentica della propria essenza.

Lo studio della danza orientale con Sarah prevede l'approfondimento della danza in stile egiziano, lo studio del contesto culturale e musicale, l'utilizzo (nel tempo) dei vari strumenti e l'esplorazione delle danze folckloristiche arabe.

Le lezioni si strutturano in un primo momento di riscaldamento ed uno successivo di insegnamento dei movimenti e dei passi caratterizzanti la danza orientale: un apprendimento progressivo delle tecniche di isolamento e dei movimenti sinuosi e rotatori delle varie parti del corpo (bacino, busto, braccia e testa) con particolare attenzione alla gestione delle fasi respiratorie, alla corretta postura e alla consapevolezza del peso corporeo.

La terza parte della lezione è dedicata a brevi sequenze coreografiche su base ritmica e melodica in cui si studiano semplici combinazioni dei movimenti appena appresi.

L’ultima parte è dedicata allo stretching e al defaticamento muscolare.

La danza orientale presenta numerosi benefici:

Chi la pratica si concentra sul proprio corpo e sui movimenti, acquisendo maggiore fiducia in se stesso, femminilità e grazia.

I movimenti della danza orientale regalano un corpo più flessibile, tonico e in salute, potenziando e sciogliendo la muscolatura.

I muscoli di fianchi, addome, glutei, cosce e polpacci si rinvigoriscono e migliora la circolazione sanguigna; i movimenti dolci e rotatori e donano beneficio anche alle parti interne dell'apparato femminile.

Le braccia, le spalle ed il petto si irrobustiscono, grazie ai movimenti ampi delle braccia, sempre in movimento o in sospensione.

Anche la schiena beneficia di questa disciplina (se praticata con costanza): la colonna vertebrale è più sciolta, si potenziano i muscoli dorsali e si evitano blocchi e dolori fisici.

La danza orientale ha origini antichissime: i movimenti dolci e sinuosi che la caratterizzano venivano utilizzati già dalle civiltà babilonesi nel culto dell'antica dea madre. Tutto era legato alla fertilità, alla nascita, alla natura.

Scoperta dai viaggiatori occidentali solo fra il 700 e l'800, col passare dei secoli la danza orientale perde la sua connotazione “sacra” ed entra a far parte della tradizione culturale araba e di tutti i popoli che l’hanno praticata; diviene dunque un momento ricreativo e di festa, legato sia ai festeggiamenti e ai matrimoni, sia alla vita quotidiana.