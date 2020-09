Descrizione evento: Per salutare l'estate, domenica 6 settembre intraprenderemo un trekking insolito, che unirà due dei sentieri che durante la stagione estiva hanno allietato le nostre giornate. Un percorso incrociato che, partendo nelle vicinanze del centro storico, ci condurrà all'Acropoli dell'antica Circei per poi scendere successivamente verso il fortino napoleonico, avendo la possibilità di intraprendere anche solo 1 dei due cammini. Ci accompagneranno durante il trekking i nostri fidati amici: l' ammaliante Circe, i temibili Ciclopi ed il valoroso Napoleone. I posti sono limitati nel rispetto delle norme anticovid. È necessario munirsi di mascherina. Durata: percorso complessivo 4,5 ore circa. I singoli percorsi hanno la durata di circa 2 ore. Appuntamento: ore 8.30, presso Piazzale San Francesco. Per info e prenotazioni:

- 0773/547770

- 329.9166914

- tour.prolocosanfelicecirceo@gmail.com