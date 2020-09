Descrizione evento: Due serate dedicate alla celebre produzione vinicola di una città che ha prestato il suo nome a una varietà apprezzata a livello nazionale ed internazionale ... il MOSCATO DI TERRACINA.

Nella cornice della splendida location "Al Giardino" sita in Via dei Sanniti 13, nel cuore dell'Antico Borgo Alto, un numero limitato di partecipanti avrà la possibilità di degustare i VINI delle prestigiose aziende locali in abbinamento ad assaggi di prelibatezze enogastronomiche.



Il tutto in compagnia della narrazione storica delle vite contadine incardinate in una produzione che è stata da sempre sinonimo di tradizione e fierezza.

La possibilità di una visita nei meandri del Centro Storico susciterà uniche emozioni tra antichità ed esaltazione della cultura terracinese.



Con inizio alle ore 18.00 sino alle ore 23.00 ogni serata avrà il seguente programma:

- 18:00 Accoglienza partecipanti ed apertura banchi di degustazione

- dalle 18:30 interventi estemporanei a tema "La storia del Moscato di Terracina" raccontata dal Prof. Danilo Mastracco accompagnato dalle memorie dello storico coltivatore Luciano Feragnoli e dalle letture dialettali di Sandro Mangoni.

- 19:30 / 20:30 / 21:30 visite guidate nel Centro Storico

- 23:00 Fine della serata.



Durante le serate vi sarà un piacevole intrattenimento musicale ed una zona dedicata alla proiezione di filmati. Il ticket di €15 comprende:

- kit di degustazione ad uso personale (calice e tracolla) - da restituire all'uscita ;

- la degustazione libera dei vini ai banchi di assaggio;

- un piatto degustazione preparato dall'Home Restaurant "Al Giardino" in abbinamento ai vini;

- visita guidata del Centro Storico di "Terracina Alta" negli orari stabiliti (gruppi di circa 30 persone);

- accesso libero alla sala proiezione filmati. Per chi vuole sarà possibile degustare altre specialità dell'Home Restaurant "Al Giardino" (costo non incluso nel ticket).



Le due serate avranno un numero limitato di partecipanti in relazione alle misure anti-Covid vigenti.



La prenotazione pertanto è obbligatoria tramite link:

http://www.winefoodpromotion.it/anxur-summer-wines

Come si accede all'evento?



Il giorno dell'evento occorrerà esibire la ricevuta di prenotazione all'entrata della location "Al Giardino" in Via dei Sanniti 13, compilare la dichiarazione / scheda di partecipazione e ritirare il kit di degustazione (calice e tracolla), che rimarrà ad uso esclusivo del partecipante durante la serata. La restituzione verrà effettuata all'uscita.

Per motivi di contingentamento l'accesso all'evento sarà consentito esclusivamente ai partecipanti prenotati e non agli accompagnatori.

Verrà rilevata la temperatura corporea ad ogni partecipante. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso all'evento.

Cosa bisogna portare da casa?



Il partecipante dovrà indossare la mascherina (abbassata solo nel momento della degustazione).

La mascherina pertanto va indossata dal momento dell’ingresso fino a quando si degusta in condizioni di distanziamento sociale.

Tra una degustazione e l'altra andrà sempre reindossata la mascherina.