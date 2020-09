Descrizione evento: Gita giornaliera in bici :

Passeggiando lungo il Tevere da Ponte Marconi ad Ostia Antica



*Tour in bicicletta con la possibilità di richiedere l'apertura "straordinaria ed esclusiva” della chiesetta medievale di Santa Passera, posta non lontano da Ponte Marconi.



Un'esperienza indimenticabile per trascorrere una giornata diversa dal solito divertendosi, il nostro itinerario si snoderà da Ponte Marconi a Ostia Antica.



QUANDO: domenica 20 settembre 2020, dalle h 10.00 alle h 16.00 circa.



Il tour sarà guidato da Luisa Delle Fratte, storica dell'arte e guida turistica esperta di percorsi in bicicletta.



Difficoltà: " media ". Utilizzeremo percorsi ciclabili per il 90% del nostro percorso. Il tour è adatto anche a famiglie con bambini esperti nello stare in bicicletta.



Nota Bene: l’Associazione offre solo il servizio di guida, i partecipanti avranno quindi assoluta responsabilità per la propria sicurezza e quella dei loro figli. Consigliamo d’indossare il casco.



Durata: GITA GIORNALIERA (dalle ore 10.00 alle ore 16.00 circa).



Accoglienza e registrazioni da 30' minuti prima: Ponte Marconi (angolo Lungotevere di Pietra Papa).



Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

€15 intero; €10 (14-18); €8 (6-13).

+ auricolare €2 (l'auricolare verrà utilizzato solo se il gruppo supererà i 15 iscritti).



PER CHI NON HA LA BICICLETTA

*Possibilità di noleggiare una bici? Clicca sul Link?:?? bit.ly/2XouyPQ



?PRENOTAZIONI (consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA):

via mail a romaelazioxte@gmail.com o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3463708478, oppure 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita,

nome e cognome di chi effettua la prenotazione,

numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini),

numero di cellulare e indirizzo mail di chi ha effettuato la prenotazione.

*La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



NOTE DA LEGGERE

Per partecipare alle nostre attività è necessario essere socio oppure diventarlo, nel rispetto del nostro Regolamento, pubblicato sul nostro sito: http://romaelazioperte.blogspot.it/ e delle normative vigenti in materia di associazionismo.

*La quota sociale (inclusa nel contributo di partecipazione, di cui sopra) è prevista dalle normative che in Italia disciplinano l'associazionismo. Quota sociale, contributi di partecipazione e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.“



Foto tratta in rete (scatto anonimo)