Descrizione evento: Nel nostro tour di Garbatella pedaleremo tra uno dei quartieri più affascinanti di Roma, dove storia, arte e cultura romana convivono in un perfetto equilibrio moderno. Il Tour ripercorre quei luoghi simbolo del famoso quartiere dove curiosità e approfondimenti saranno raccontati da una nostra guida esperta. Il percorso prevede tappe storico-culturali e tappe dedicate all’affascinante mondo sella street art per cui il quartiere si è fatto conoscere da numerosi artisti di tutto il mondo. In questo eclettico crocevia di case, lotti e atmosfere affascinanti il nostro tour parte e finisce nella sede di EcoBike, dando così la possibilità di noleggiare la vostra bicicletta o pedalare la vostra. Vi aspettiamo per un affascinante viaggio nella Roma rionale tra storia, arte e cultura popolare Punto di partenza/arrivo: Via Appia Antica, 56 (il giardino accanto al Centro Servizi Appia Antica) Orario appuntamento: 16:00 Orario partenza: 16:30 Orario arrivo: 19:00 Durata: 2h e 30min Distanza: circa 8 km Accessibilità: strada asfaltata/sampietrino/sterrato Lingua: italiano Partecipanti: massimo 20 Informazioni e chiarimenti: infopointappia@gmail.com - 065135316 Quote di partecipazione: - E' possibile acquistare il ticket nolo bici + visita al prezzo di € 20,00 + spese di prevendita - E' possibile acquistare il ticket nolo E-Bike (bici a pedalata assistita) + visita al prezzo di € 25,00 + spese di prevendita - Per chi viene con la propria bici il prezzo per la visita è di € 10,00 + spese di prevendita



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: HTTP://ECOBIKE.EVENTBRITE.IT

NB: Per la tipologia del percorso l'evento è riservato ai maggiori di 14 anni. COME RAGGIUNGERCI: Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118-218 (fermata Appia Antica/Domine Quo Vadis) Parcheggio auto (gratuito): consigliato Via Tito Omboni, Largo Galvaligi (Parco Scott)