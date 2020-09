Descrizione evento:

Visita Guidata – LA ROMA REPUBBLICANA,

Una passeggiata archeologica tra i templi del Foro Boario, il Foro Olitorio e l'Area sacra di Largo Argentina per conoscere i monumenti della Roma di epoca repubblicana.

Sabato 19 Settembre Ore 11.00





Se tutti identificano il cuore della Roma imperiale nella zona a ridosso dei Fori Imperiali e del Colosseo, quasi nessuno considera che la città di epoca repubblicana aveva il suo centro più spostato verso sud, nell'area compresa tra il Palatino, il Campidoglio e il corso del fiume Tevere.

Oggi questi luoghi, tra la piazza della Bocca della Verità, la Via del Teatro di Marcello e l'Area Sacra di Largo Argentina, offrono una delle passeggiate archeologiche più belle, unendo al fascino di monumenti come il Templi del Foro Boario, il Foro Olitorio, le Mura Serviane, l'occasione di capire meglio la storia della città in epoca Repubblicana, tra il V e il I a.C.

Ne deriva un ritratto interessante: una Roma che da una parte, con le sue conquiste militari, si prepara al ruolo di capitale di un Impero vasto e cosmopolita, e dall'altra, nella religione, nei rituali che condizionano il modo di allestire lo spazio urbano, resta legata alle sue radici più arcaiche.





La visita sarà tenuta dalla dott.ssa Emanuela Sarracino, Archeologa e Guida Turistica





Appuntamento: ore 10.45 presso il c.d. “Tempio Rotondo” in Piazza della Bocca della Verità

Costo della visita: 10 € (include il noleggio auricolari sanificati)

ATTENZIONE: POSTI LIMITATI a 15! PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: