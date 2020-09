Descrizione evento: Una passeggiata per andare alla scoperta del Parco degli Acquedotti, vero e proprio crocevia della rete idrica dell’antica Roma, facente parte del Parco regionale dell’Appia Antica. Questa zona rappresenta un residuo di un tratto di Agro Romano, che originariamente si estendeva senza interruzioni fino ai Colli Albani. Ancora oggi è possibile ammirare gli imponenti resti delle grandi arcate degli acquedotti che solcavano il territorio fino a raggiungere il cuore di Roma. Una passeggiata che permetterà di conoscere i metodi che gli antichi romani usavano per costruire gli acquedotti, i percorsi e come i papi dal Cinquecento in poi abbiano riusato queste strutture per dotare nuova l’Urbe di acqua corrente. Un viaggio tra storia e natura alla ricerca dell’estro costruttivo dei nostri antenati!



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Appuntamento alle ore 17:00 in via Lemonaia, davanti alla Chiesa di San Policarpo

Quota di partecipazione € 10 a persona (adulti e minori); € 2 per minori under 6. La quota indicata comprende visita guidata e noleggio obbligatorio degli auricolari per il gruppo.