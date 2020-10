Descrizione evento: GITA: LE TERME TAURINE E CIVITAVECCHIA.



Il poco noto complesso delle Terme Taurine, con una parte costruita in età repubblicana e un’altra grandiosa degli inizi del II secolo d.C. A Civitavecchia visiteremo il Museo Archeologico, allestito nella sede monumentale della ex dogana pontificia, voluta nel ‘700 da Clemente XIII; il Forte Michelangelo iniziato nel 1508 sotto la direzione di Antonio da Sangallo il Giovane; in via eccezionale ammireremo un affresco, copia identica della “stanza di Eliodoro” il celebre affresco di Raffaello nei Musei Vaticani, ritrovato negli anni 70 del Novecento in un’abitazione privata, forse una bozza per papa Giulio II che a Civitavecchia era di casa.



App. ore 8.00 in piazzale Appio, angolo via Magna Grecia (accanto Magazzini Coin).

Rientro alle ore 19 circa.

Contributo € 45,00 (bus GT + visite) + ingressi € 10,00.



prenotazione entro giovedi 8



A cura dell’Associazione culturale ITINERA www.itinera.biz Prenotazione obbligatoria al 27800785 o info@itinera.biz Iscrizione obbligatoria all’Associazione € 10,00