Descrizione evento: VISITA GUIDATA: Mostre: IL CENTENARIO – ALBERTO SORDI 1920-2020.



Nella villa dell’Albertone nazionale, progettata negli anni trenta del 900 da C. Busiri Vici, una particolare mostra racconta sia il personaggio pubblico che gli aspetti privati e meno conosciuti dell’uomo. Un'esposizione che si snoda tra i vari ambienti della casa e del giardino per illustrare la carriera e la vita dell’attore attraverso documenti, oggetti, abiti, fotografie e curiosità. App. in piazzale Numa Pompilio, angolo via Druso.



Ingresso + diritti prenotazione + visita € 23,00.



prenotazione con saldo entro il 2 ottobre A cura dell’Associazione culturale ITINERA www.itinera.biz Prenotazione obbligatoria al 27800785 o info@itinera.biz Iscrizione obbligatoria all’Associazione € 10,00