Descrizione evento: Giovedì 1 ottobre, alle ore 18:45, si svolgerà la conferenza "Radiazione cosmica di fondo: l’Universo di precisione" a cura dell'astrofisico Paolo De Bernardis, professore all’Università di Roma “La Sapienza”.



La conferenza si inserisce nell'ambito della manifestazione "Incontri di Scienza 2020: re - visioni cosmologiche", organizzata dall'Associazione Tuscolana di Astronomia per celebrare il 25º anniversario della sua fondazione.



“La radiazione cosmica di fondo nelle microonde proviene dai primi istanti dell’evoluzione dell’Universo: ha viaggiato per 13.7 miliardi di anni, attraversando l’Universo osservabile, e giunge ai nostri telescopi come un residuo fossile delle sue fasi iniziali – spiega De Bernardis – Per queste sue speciali caratteristiche, viene oggi studiata in tutti i suoi dettagli più reconditi, che ci svelano qual è la geometria dell’Universo, la sua composizione nelle diverse forme di massa-energia, e tutti i fenomeni fisici più importanti che sono avvenuti durante tutta l’evoluzione dell’universo. Nella presentazione del 1 ottobre – prosegue l’esperto – si descriverà come gli scienziati raccolgono e fanno tesoro della messe di informazioni presenti nelle misure di precisione del fondo cosmico di microonde. Queste ci rappresentano una storia straordinaria dell’Universo, nella quale i fenomeni più globali sono determinati dalla presenza e dalla proprietà delle particelle elementari e delle leggi fisiche che governano le loro interazioni. Proprio per questo, lo studio del fondo cosmico di microonde interessa sia i cosmologi che i fisici che studiano le interazioni fondamentali, ad energie, presenti nell’universo primordiale, talmente elevate che non è possibile ricrearle in laboratorio”.



L'evento andrà in onda in diretta sul canale YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=a4Oul9lRSzg) e sulla pagina Facebook dell’ATA. Sarà fruibile gratuitamente anche presso il Parco astronomico di Rocca di Papa, previa prenotazione da effettuare su: https://lnx.ataonweb.it/wp/events/radiazione-cosmica-di-fondo-luniverso-di-precisione-di-paolo-de-bernardis/



Il programma dettagliato della manifestazione è disponibile al link: https://lnx.ataonweb.it/wp/re-visionicosmologiche/