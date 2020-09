Descrizione evento: Il Cimitero del Verano: amore, morte e poesia

Visita guidata



QUANDO

Sabato 26 settembre 2020, h 16.30



Accoglienza e registrazioni? ?da 30’ prima?:? in Piazzale del Verano 1 (davanti all'ingresso del Cimitero).

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE



INFO

-La visita sarà condotta da: Marco Rossi, storico dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.

-Durata: circa 2 ore.

-Si raccomanda la massima puntualità, in quanto eventuali persone in ritardo avrebbero difficoltà, data la grandezza del Cimitero, a trovare il gruppo.

-ATTENZIONE: per evitare le punture di zanzare e altri insetti si consiglia d'indossare un abbigliamento che copre gambe e braccia, e di portare con se una lozione che protegge dalle punture d'insetti.



COSTO

-Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10

Ragazzi (14-17 anni) €6

Bambini (6-13 anni) €3

Bambini (0-5 anni) gratis

+ auricolare €2.

*Il Cimitero impone l'uso degli auricolari per non disturbare le persone in preghiera.



NOTA BENE

Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



DESCRIZIONE

Costruito a partire dal 1811 su progetto di Giuseppe Valadier, in seguito all'Editto di Saint-Cloud, emanato durante gli anni dell’occupazione francese di Roma (1808-1814), che sanciva la regola che i morti dovevano essere seppelliti lontani dai centri abitati. Il cimitero, inaugurato nella seconda metà del 1800 sotto la direzione di Virginio Vespignani, autore del grandioso quadriportico d'ingresso, sorge nel territorio di un antica catacomba, dove la tradizione vuole trovassero sepoltura i due protomartiri della religione Cristiana San Lorenzo e Santo Stefano. Il Verano si presenta oggi come un grandioso parco della memoria, dove tra i suoi viali immensi hanno trovato sepoltura molti esponenti della cultura italiana, eroi del Risorgimento, politici, scienziati, artisti, poeti, attori e cantanti famosi di cui onoreremo il ricordo tra angeli oranti in preghiera.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3281993664 o 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.



Foto tratta in rete (scatto anonimo)