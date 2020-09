Descrizione evento: Tramonto a Villa Adriana a Tivoli

Visita guidata (massimo 24 partecipanti)



QUANDO

Domenica 27 settembre 2020, h 16.00



INFO

-La visita sarà condotta da: Valeria Scuderi, storica dell’arte in possesso dell’abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.

-Durata: circa 2 ore.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Via di Villa Adriana, Largo Marguerite Yourcenar 1, Tivoli (presso la biglietteria degli Scavi).

-Il sito non è adatto ai passeggini.

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

- Contributo associativo per partecipare alla visita guidata :

Adulti: €10

Ragazzi (14-17 anni) €6

Bambini (6-13 anni) €3

Bambini (0-5 anni) gratis



+ biglietto d'ingresso :

intero 10€

ridotto 2€ (cittadini tra i 18 ed i 25 anni appartenenti all'Unione Europea)

gratis (0-17 anni)

Il costo del biglietto può variare in occasione di eventi o mostre.

Per maggiori info re biglietti d'ingresso CLICCA QUI



+ eventuale auricolare .

*Nel caso in cui i gruppi superassero i 20 iscritti, sarà nostra cura prenotare per voi l'utilizzo di un auricolare per rendere l'ascolto della nostra guida piacevole e rilassante. Il costo dell'auricolare è di euro 2.



NOTA BENE

Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



DESCRIZIONE

La vostra guida vi porterà alla scoperta della villa dell'imperatore Adriano in notturna, consigliamo di portare una torcia per illuminare i sentieri che conducono alle principali aree archeologiche del sito.

La villa realizzata dall'imperatore Adriano fra il 118 e il 138 d.C., può essere considerata l'interpretazione visibile della sua complessa personalità. Paradossalmente, la maestosità dei resti archeologici della villa, contrastano con il silenzio quasi totale delle fonti storico-letterarie legate alla sua costruzione. Tradizioni e leggende tramandate nei secoli, spiegano come Adriano, uomo colto, curioso, ed infaticabile viaggiatore, s'interessò a tutti gli aspetti del conoscibile, compresi quelli più misterici, tanto da far eseguire nella villa copie in scala ridotta dei luoghi legati ai culti esoterici a cui si era fatto iniziare. Sappiamo infatti che l'imperatore, appassionato d'architettura, intervenne personalmente nella progettazione e realizzazione della villa. La nostra visita tenterà di mettere in evidenza anche l'aspetto misterico della villa, narrando leggende e aneddoti legati alla figura di Adriano.



PRENOTAZIONI

consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



COME RAGGIUNGERE VILLA ADRIANA DA ROMA

In macchina : seguendo la Tiburtina Valeria, oppure con l’autostrada A 24 (Distanza approssimativa da Roma: 20 km).

Percorso di andata verso l'Area Archeologica di Villa Adriana

Dall'uscita del casello autostradale di Tivoli (A24 Roma-L'Aquila) svoltare a destra su Strada Maremmana Inferiore (SP51a) per circa 2,6 km, poi svoltare a destra per Via della Rosolina. Percorrere tutta Via della Rosolina per circa 1,2 km e alla fine svoltare a destra su Via di Villa Adriana; dopo circa 300 mt arrivo in Largo Marguerite Yourcenar, 1 - Area Archeologica di Villa Adriana.Percorso di ritorno in uscita dall'Area Archeologica di Villa Adriana.

In uscita dall'Area Archeologica da Largo Marguerite Yourcenar, dopo circa 300 mt su via di Villa Adriana svoltare a sinistra per Via della Rosolina, da percorrere tutta per circa 1,2 km; riprendere la strada Maremmana Inferiore (SP51a), seguendo le indicazioni Roma Autostrade, e dopo circa 2,6 km, a sinistra, ingresso casello autostradale di Tivoli (A24 Roma-L'Aquila).

In autobus : da Ponte Mammolo (stazione della Metro B), Controllare orario e tariffa sul sito Cotral www.cotralspa.it, tool: “Calcola percorso e tariffa”, da Roma Ponte Mammolo a Villa Adriana.

In treno : info www.trenitalia.com , tool: da Roma - tutte le stazioni a Tivoli. Scendere a Stazione di Tivoli (centro storico), e poi bus linea CAT numero 4 o 4x per Villa Adriana. Per la fermata chiedete all’autista. La fermata (chiedete all'autista di indicarvi dove scendere), la fermata dista mezzo chilometro, più o meno, dall’ingresso - oppure con il Taxi: Tivoli Taxi +39 3201188461 - +39 3294381929 - Sweet Travel 3315610248



