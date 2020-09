Descrizione evento: A spasso con gli Imperatori

Giulio Cesare l’eredità della gloria, inseguendo il sogno di “Roma per Sempre”

Visita guidata serale nei luoghi legati alla carismatica figura di Giulio Cesare, per ripercorrere le tappe più importanti della sua vita e della sua scalata al potere, fino alla brutale uccisione avvenuta nel 44 a.C.



QUANDO

Domenica 27 settembre 2020, h 18.30



ITINERARIO

Tempio di Marte Ultore, Foro e Curia di Cesare, Tempio di Venere Genitrice, Tempio del Divo Cesare al Foro, Area archeologica di Largo Argentina e i Resti della Curia di Pompeo.



INFO

-La visita sarà condotta da: Marco Biordi, storico dell’arte in possesso dell’abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.

-Durata: circa 2 ore.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Largo Corrado Ricci (presso la Torre dei Conti, all'incrocio fra Via dei Fori Imperiali e Via Cavour).

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

-Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10

Ragazzi (14-17 anni) €6

Bambini (6-13 anni) €3

Bambini (0-5 anni) gratis

+ auricolare €2.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



DESCRIZIONE

Un itinerario per ricordare la carismatica figura di Giulio Cesare, ripercorrendo a ritroso le tappe più importanti della sua vita, partendo dal tempio di Marte Ultore, da dove Gaio Ottaviano declamò la vendetta dello zio, levando le braccia al cielo e stringendo le viscere dell’animale sacrificato “Marte Ultore che hai protetto, favorito e benedetto la mia impresa, accetta queste interiora in sostituzione di quelle degli assassini che hanno appena pagato per il loro crimine”. Il nostro percorso si snoderà attraverso i luoghi che accompagnarono la scalata al potere di Giulio Cesare, fino alla brutale uccisione avvenuta presso la curia di Pompeo, durante le Idi di Marzo del 44 a.C.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3296892418 o 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



