Descrizione evento: “Prove di volo” con il Discovery Kit del Museo della Migrazione.



Tavoli interpretativi, osservazioni e racconti per adulti e bambini nelle piazze, nei giardini, sulla spiaggia, con una valigia carica di modelli di uccelli, zampe, becchi, penne e piume colorate. Alla scoperta del volo e delle migrazioni, tra disegni, mappe e carte da gioco con cui tracciare la rotta degli uccelli che sostano sull’isola di Ventotene durante i loro lunghi viaggi tra le regioni del nord Europa e quelle africane.



Giovedì 24 settembre 10.00 - 12.00 La migrazione, il volo, le penne Giardini del Museo della Migrazione 16.00 - 18.00 Adattamenti per volare e non solo Giardini del Comune 22.15 Passeggiata notturna: creature misteriose e ali della notte Appuntamento in Piazza Castello

Venerdì 25 settembre 10.00 - 12.00 I migratori del mare Spiaggia Calanave Si inaugura a Ventotene, con l’evento “Prove di volo!”, il Discovery Kit del Museo della Migrazione realizzato nell’ambito del progetto del Sistema museale RESINA “Connessioni verdi”.



Un modo innovativo per vivere i musei in tutta sicurezza con “8 valige delle meraviglie”, che porteranno i musei scientifici e naturalistici del Lazio sul territorio regionale, con attività all’aperto e nelle scuole. Il progetto è finanziato dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. n. 42/1997, Avviso pubblico “La Cultura fa Sistema 2019”. Capofila: Comune di Ripi, Museo dell’Energia.

Informazioni Attività gratuite per tutti i partecipanti, gruppi contingentati. Prenotazione obbligatoria per la passeggiata: Tel. 340 5412447. Ricordatevi la mascherina! Prenota il Discovery Kit Il Discovery Kit del Museo della Migrazione può essere richiesto dalle scuole, con la presenza di un operatore museale o per lezioni autonome da parte dei docenti. Informazioni e prenotazioni: Tel. 06 86210833 Int. 2 E-mail: naturaecultura@lemilleeunanotte.coop Museo della Migrazione