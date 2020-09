Descrizione evento: Parco degli Acquedotti – visita guidata con attività esperienziali per bambini (fascia 6 – 10 anni)



Il Parco degli Acquedotti è un’area a verde preziosa anche per i resti di epoca romana e medievale ancora perfettamente visibili che custodisce; quasi un viaggio nel tempo alla scoperta di ville romane di ricchi imprenditori dell’epoca che qui avevano eretto la loro residenza di campagna, sufficientemente lontana dalle mura di Roma, sicuri di avere sempre acqua a disposizione grazie alla presenza di acquedotti che, numerosi, correvano, e corrono, attraverso il territorio, e ben collegati alle vie di comunicazione, come dimostra il tratto dell’antica via Latina scoperto nell’area del parco. Nella passeggiata dedicata ai curiosi della storia più giovani, si vedrà tutto questo, riservando del tempo ad una piccola attività esperienziale (con materiale a carico della guida preventivamente igienizzato) il cui scopo sarà rendere più chiaro il funzionamento degli antichi acquedotti, un’attività svolta ovviamente con l’aiuto dei piccoli partecipanti.

La visita guidata toccherà, come anticipato, anche argomenti relativi al periodo medievale, osservando torri, casali e fossi del XII e XIII secolo: per l’appunto, una riprova del continuo utilizzo dell’area attraverso i secoli.



Appuntamento: via Lemonia angolo via Valerio Publicola.

Durata: 2 ore circa.

Conclusione: presso via Lemonia angolo Circonvallazione Tuscolana.



Materiale da portare: gel igienizzante (per l’attività esperienziale).

Età consigliata: da 5 anni in su



Per info e prenotazioni:

www.petrachenglab.it 3383609134 petracheng@yahoo.it Fascia di età: 5 - 10 anni adulti: 5 euro

bambini: 10 euro