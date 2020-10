Descrizione evento: Montesacro, laddove la frenesia moderna si ferma

La visita guidata fa parte del ciclo "Roma da vivere" che ci porterà alla scoperta di quartieri "vissuti", non più solo dormitori, ma cuore vero e pulsante della nostra città.



DESCRIZIONE:

Proseguono gli itinerari alla scoperta dei quartieri popolari di Roma. Oggetto della nostra visita di oggi sarà Montesacro e la “Città giardino”.

Racconteremo i suoi segreti, ne conosceremo gli angoli più belli e parleremo della sua grande storia a partire dalla fondazione dei tribuni della plebe, riuniti da Menenio Agrippa nel primo sciopero della storia. Incontreremo Papa Leone III e Carlo Magno sul Ponte Nomentano, poi sarà la volta di Simon Bolivar, il grande liberatore sudamericano, che qui tenne un suo famoso discorso.

Tra le sue stradine, andremo alla scoperta della miracolosa Fonte dell’Acqua Sacra e della Riserva Naturale Valle dell’Aniene. Per ultimo, come bambini curiosi davanti a cotanta bellezza, faremo uno strambo incontro: quello della Ragazza di Montesacro.

PER LEGGERE ARTICOLO CORRELATO Clicca Qui



INFO

-La visita sarà condotta da: Marco Rossi, storico dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.

-Durata: circa 2 ore.

-QUANDO: domenica 4 ottobre 2020, h 16.30.

-Accoglienza e registrazioni da 30’ prima: in Piazza Sempione (sotto l'arco a sinistra della Chiesa dei Santi Angeli Custodi).

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

-Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10

Ragazzi (14-17 anni) €6

Bambini (6-13 anni) €3

Bambini (0-5 anni) gratis

+ auricolare €2.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3281993664 o 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

*** La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.



Foto tratta in rete (scatto anonimo)