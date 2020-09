Descrizione evento: Tutti al mare… anzi tutti ad Ostia Antica!!! Una giornata alla scoperta di una città dell’antica Roma è quello che ci vuole per passare alcune ore in modo divertente e stimolante. Una passeggiata tra le antiche rovine del porto della Capitale dell’Impero, tra case d’abitazione comune, magazzini, mulini e antiche strade per conoscere la vera storia degli antichi romani! Ovviamente ci accompagneranno come sempre tanti giochi super divertenti!



Età consigliata

6 – 11 anni



Quando

Domenica 11 Ottobre 2020 ore 150:30



Dove

Viale dei Romagnoli 717, nel piazzale d’ingresso davanti alla biglietteria



Costi

Quota di partecipazione euro 12 ad adulto accompagnatore, euro 2 per under 18 (comprensivo del noleggio degli auricolari riceventi). Biglietto di ingresso: intero € 12; ridotto € 2 (per ragazzi dai 18 ai 25 anni); gratuito per under 18. Prenotazione obbligatoria.



Linee guida per lo svolgimento delle visite guidate

(emergenza COVID19 – Ordinanza del Presidente Regione Lazio 27 Maggio 2020, n. Z00043)

- Uso obbligatorio della mascherina per la guida e per tutti i partecipanti (adulti e minori).

- Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento; obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra tutti i partecipanti non congiunti.

- Ricorso all’igiene delle mani (con o senza guanti) per le pratiche di iscrizione (compilazione modulo) e pagamento.

- Le visite guidate sono organizzate solo con piccoli gruppi di partecipanti.

- La prenotazione alle visite guidate è obbligatoria; l’associazione dovrà inoltre mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni (nel rispetto della normativa sulla privacy), in modo da fornirlo a chi di competenza per accertamenti e/o controlli in caso di richiesta.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/romani-ostia-antica/