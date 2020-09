Descrizione evento: " FACCIAMO RETE " è il triangolare benefico di calcio che la Nazionale Italiana Poeti ha organizzato per il prossimo 11 ottobre, con inizio alle ore 15.30, presso il Pescatori Ostia L'evento che sarà ad ingresso gratuito prevede una raccolta fondi a favore de Anffas Ostia Onlus . Il pubblico presente potrà fare donazioni direttamente allo stand dell' Anffas. Ringraziamo di cuore la Nazionale italiana sosia ( ex giocatori di Serie A - Artisti dello Spettacolo - Campioni dello sport ) Massimo Nardi, Fabio Lune, Massimo Mori e la Nazionale Giornalisti Rai che hanno accettato con entusiasmo e passione l'invito. Ospite d'eccezione della manifestazione sarà GABRIELE MARCONI Official , telecronaca a cura di Federico Marconi . Ufficio stampa a cura di Riccardo Troiani. Presenterà il giornalista e scrittore Aldo Marinelli. Si ringraziano Birra Contromano e La mia Ostia sponsor della Nazionale Italiana Poeti.