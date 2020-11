Descrizione evento: Passeggiata tematizzata lungo l'Appia Antica (parte pedonale) in cui, accompagnati dall'archeologo e ricercatore inglese Richard Colt Hoare e dal pittore Carlo Labruzzi, verranno narrate le vicende storiche del luogo. La narrazione in italiano sarà alternata da momenti di attività e gioco in inglese, attraverso l'utilizzo di flashcards per i termini legati alla cultura della Roma antica e delle tavole di Labruzzi per la "caccia al tesoro" visiva. Costo 5 € a partecipante con Carta Amici del Parco (sottoscrivibile anche sul posto) Prenotazione obbligatoria al n.3471629668 oppure all'indirizzo linea.obliqua.aps@gmail.com