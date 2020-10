Descrizione evento: A tu per tu con Bernini, Borromini e Caravaggio sulle ali del Barocco

Visita guidata per bambini per conoscere tre grandi artisti del Barocco romano



QUANDO

Domenica 18 ottobre 2020, h 16.00



INFO

-La visita sarà condotta da: Donatella Panzera, guida turistica abilitata, esperta in attività culturali e di svago per bambini.

-Durata: circa un'ora e mezza.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Piazza di Sant'Eustachio (davanti all'ingresso della Chiesa).

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

-Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Bambini (4-17): €10

Accompagnatori adulti: €3 (fino a un massimo di 2 accompagnatori per bambino)

Nonni accompagnatori: gratis per la promozione “W i Nonni!”

Altri accompagnatori adulti, oltre i primi due: €9

+ auricolare (solo per gli adulti) €2.



ATTENZIONE: Chiediamo agli adulti di fare un passo indietro rispetto ai bambini così da renderli protagonisti dell'evento.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



DESCRIZIONE

Un divertente percorso a misura di bambino per portarli alla scoperta della Roma barocca, stimolando la loro curiosità ed il loro interesse nel visitare, con occhi nuovi e diversi, le suggestive piazze romane su cui si affacciano sontuosi palazzi, magnifiche chiese e indimenticabili fontane, nate dalla fantasia e dalla genialità di tre mirabili artisti, il sublime Bernini, il mitico e bizzarro Borromini e l'irriverente Caravaggio. Attraverso il racconto di simpatici aneddoti, indovinelli ed avvenimenti insoliti i bambini riusciranno a dare un volto a questi tre artisti che, attraverso il loro estro creativo, cambiarono il volto di Roma per l'eternità.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3489034958 o 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età dei bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



