Descrizione evento: Una passeggiata nel cuore della città per andare a scoprire le tracce della belle époque romana! Lo stile Liberty con le sue innovazioni, la sua leggerezza e le sue morbide e “frivole” linee trova spazio tra i possenti monumenti della città, regalando attimi di stupore al visitatore. Ma cosa nasconde davvero quest’arte? Siamo a cavallo tra due secoli ed il progresso è ormai “pane quotidiano” per una nuova Roma, Capitale del Regno d’Italia. Scopriamo insieme luci e ombre della belle époque romana!



Quando

Domenica 25 Ottobre 2020 ore 16:00



Dove

Piazza dell’Oratorio, davanti a Galleria Sciarra



Costi

Quota di partecipazione € 10 a persona, € 2 under 6 (comprensivo degli auricolari riceventi). Prenotazione obbligatoria.



Linee guida per lo svolgimento delle visite guidate

(emergenza COVID19 – Ordinanza del Presidente Regione Lazio 27 Maggio 2020, n. Z00043)

- Uso obbligatorio della mascherina per la guida e per tutti i partecipanti (adulti e minori).

- Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento; obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra tutti i partecipanti non congiunti.

- Ricorso all’igiene delle mani (con o senza guanti) per le pratiche di iscrizione (compilazione modulo) e pagamento.

- Noleggio obbligatorio degli auricolari riceventi per ascoltare la spiegazione della guida. Gli auricolari verranno sanificati prima e dopo l’uso; gli auricolari sono monouso. Chi desidera, potrà portare e usare i propri auricolari personali.

- Le visite guidate sono organizzate solo con piccoli gruppi di partecipanti.

- La prenotazione alle visite guidate è obbligatoria; l’associazione dovrà inoltre mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni (nel rispetto della normativa sulla privacy), in modo da fornirlo a chi di competenza per accertamenti e/o controlli in caso di richiesta.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/belle-epoque-roma/