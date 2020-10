Descrizione evento: HALLOWEEN TRA I MISTERI E L'ESOTERISMO DI COPPEDE', SABATO 31 OTTOBRE ORE 16:00 ll leggendario Quartiere Coppedè! Piccolo complesso residenziale, unico nel suo genere, progettato nei primi del Novecento dall'architetto fiorentino Gino Coppedè, da cui prende il nome.

Rara isola di originalità architettonica, questo Quartiere è spesso sconosciuto agli stessi romani, pur rappresentando uno straordinario unicum storico, artistico e stilistico nel tessuto urbano della Città Eterna.

Ill quartiere Coppedè a Roma abbonda di simbologia esoterica massonica e questo perché chi lo ha progettato, l’architetto Gino Coppedè, era un massone dedito all’esoterismo. Questo conferma per l’ennesima volta che i massoni lasciano la loro «firma» sulle loro opere, e se sono quindi architetti la loro firma la lasciano sulle loro opere architettoniche

Il quartiere è ricco di simboli esoterici ed è concepito come un viaggio di iniziazione, percorso da tutti coloro che intendono ricevere l'illuminazione della sapienza.

Vi guideremo nella misteriosa ed impenetrabile natura di questo luogo, per tradurne l'incredibile quantità di simboli esoterici che racchiude e per svelarne i significati più nascosti.



Appuntamento: ore 15:45, Piazza di Buenos Aires, davanti alla chiesa degli argentini

Quota di partecipazione €11 adulti

€ 9,00 bambini

Vantaggi per gruppi e famiglie dalle 4 persone

Gratis per bambini fino a 5 anni

Prenotazione obbligatoria

Per maggiori informazioni: Tel. 3892405183

e-mail:artistinatyspettacolo@gmail.com