Descrizione evento: LA TATA DEI SOGNI SABATO 7 NOVEMBRE ORE 16.30 - DOMENICA 8 NOVEMBRE ORE 17.30

Lo spettacolo è rivolto sia agli adulti che ai bambini di qualsiasi età. Uno spettacolo tutto al femminile, allegro ma che fa anche riflettere.

In questa storia troviamo la tata Mary, Bet, la signora Banks e sua figlia Jane. La signora Banks ha bisogno di una tata per sua figlia Jane, visto che lei è sempre

impegnata con il suo lavoro. Alla Signora Banks le tate che trova non le vanno mai bene e continua a licenziarle allora a Jane le viene in mente di scrivere un annuncio per trovare la tata dei suoi sogni.

Mary legge l’annuncio e decide di presentarsi a casa Banks. All’inizio non viene accolta nel migliore dei modi dalla mamma ma Jane vivrà dei momenti indimenticabili insieme a lei e anche a Bet.

Tante altre cose sorprendenti accadranno, ma venitelo a scoprire direttamente a teatro, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Durata: 45/50 minuti circa.

Per maggiori informazioni: Tel. 3892405183

e-mail:artistinatyspettacolo@gmail.co