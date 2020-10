Descrizione evento: Michelangelo e l'antico: Santa Maria degli Angeli, la Meridiana Clementina e le Terme di Diocleziano

Visita guidata



QUANDO

Sabato 24 ottobre 2020, h 10.30



INFO

-La visita sarà condotta da: Marco Biordi, storico dell’arte in possesso dell’abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.

-Durata: circa 2 ore.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Piazza della Repubblica (davanti all'ingresso di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri).

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

-Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10

Ragazzi (14-17 anni) €6

Bambini (6-13 anni) €3

Bambini (0-5 anni) gratis

+ auricolare €2.



NOTA BENE

Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



DESCRIZIONE

Un sito di straordinario impatto emotivo dove le testimonianze delle glorie dell’Impero Romano si fondano e si confondono con i simboli della fede cristiana e della scienza. La chiesa, voluta nel 1561 da Pio IV Medici, fu eretta su progetto dell’ormai 86enne Michelangelo. Il Buonarroti concepì una chiesa che potesse dialogare con il preesistente impianto termale di Diocleziano senza alterarlo e senza, nel contempo, essere svilita dalla sua maestosità. Capolavori d’arte antica e moderna convivono in questo monumento posto al di fuori del tempo, come l’Organo del Millennio di Formentelli e le porte di Mitoraj. La visita della chiesa offre inoltre l’occasione di confermare l’attendibilità del Calendario Gregoriano attraverso l’uso della celebre “Meridiana Clementina” tracciata sul pavimento della crociera nel 1703 per volere di Clemente XI.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3296892418 o 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



