Descrizione evento: Caravaggio, il pittore della luce Passeggiata "storico-artistica" nei luoghi in cui visse e che ispirarono la sua arte QUANDO Sabato 24 ottobre 2020, h 16.00 INFO -La visita sarà condotta da: Marco Rossi, storico dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma. -Durata: circa 2 ore. -Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Piazza di San Luigi de' Francesi (davanti alla Chiesa). -La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE . COSTO -Contributo associativo per partecipare alla visita guidata: Adulti: €10

Ragazzi (14-17 anni) €6

Bambini (6-13 anni) €3

Bambini (0-5 anni) gratis

+ auricolare €2.

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.

DESCRIZIONE Passeggiando fra le vie del centro di Roma, rimaste quasi inalterate e intensamente vissute, ora come nel '600, entreremo nei luoghi in cui Caravaggio visse, gioì e soffrì creando straordinari capolavori. Artista geniale dal carattere rissoso e dall'ambigua sessualità, visse intensamente ogni minuto della sua breve vita. Gli amori passionali, le liti violente, le denunce, gli arresti ed i processi, la fuga da Roma e la morte precoce, ma soprattutto i suoi dipinti, capolavori senza tempo ce lo fanno sentire più vicino differenziandolo da tutti gli altri artisti. PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA via mail a romaelazioxte@gmail.com o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3281993664 o 3383435907. INDICANDO : data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail. ***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni. Foto tratta in rete (scatto anonimo)