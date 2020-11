Descrizione evento: A pochi passi dalla caotica piazza Trilussa, in un luogo che sembra sospeso nel tempo, una suggestiva visita ad un’antica Spezieria e ad una bella Chiesa barocca. Costruita sul posto dove sorgeva una piccola e prodigiosa edicola della Madonna ai piedi di una scala, da cui il titolo di S. Maria della Scala, la Chiesa fu progettata da Francesco Volterra a fine 1500 e completata con la facciata da Ottavio Mascherino. Oltre a conservare un gioiello della fede (la reliquia del piede destro incorrotto di S. Teresa di Gesù), la Chiesa è ricca di opere di celebri artisti del Seicento e Settecento (Carlo e Girolamo Rainaldi, Antiveduto Gramatica, Alessandro Algardi…), una splendida cappella barocca, capolavoro di Giovanni Pannini, una tela del Cavalier d’Arpino… All’interno del convento dei Carmelitani Scalzi, proprio accanto alla Chiesa, un prezioso gioiello del Seicento brilla ancora ai nostri giorni: l’ Antica Spezieria di Santa Maria della Scala, la prima vera farmacia di Roma. La visita alle sue sale, condotta dai Padri Carmelitani, è ricca di emozioni e scoperte di innumerevoli perle: frantoi originari, mortai e alambicchi, vasi, bilance, maioliche pregiate, ampolle e rarissimi erbari, l’arredamento settecentesco e, perla fra le perle, il Vaso della theriaca, un farmaco messo a punto da Andromaco il Vecchio, medico di Nerone, per lo studio di un antidoto contro i veleni.

Data: Sabato 8 Novembre 2020 ore 10.15 Visita € 15,00 (inclusivo di: visita guidata, offerta per la chiesa, ingresso e visita guidata dal Padre Carmelitano presso la Spezieria, + audioguida). Iscrizione all’Associazione per l’anno 2020 in omaggio.

Durata Visita: 2h Appuntamento: Ore 10:15 – Piazza della Scala, 23 Roma Prenotazione obbligatoria Per informazioni, contattare Livia De Stefano Scrivere all'indirizzo Email: liviadestefano@passeggiateroma.eu Tel. 347.1007191 L'incontro è condotto dalla Dott.ssa Donatella Cerulli - Storica e Studiosa di Tradizione Romana. www.paseggiateroma.eu www.facebook.com/passeggiateperroma/

https://twitter.com/PasseggiateRoma