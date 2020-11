Descrizione evento: San Paolo fuori le mura è una delle più importanti basiliche costantiniane risalenti al IV secolo e costruita sopra il luogo di sepoltura dell’Apostolo, qui deposto dopo il martirio, avvenuto nel I secolo d.C.. Sebbene quasi completamente ricostruita nel XIX secolo, dopo un disastroso incendio che la rase quasi totalmente al suolo, è ancora possibile ammirare all’interno alcuni importanti capolavori dell’arte italiana. Grazie alla nostra visita guidata sarà possibile scoprire la lunga storia del luogo sacro e accedere allo splendido chiostro con interessanti reperti archeologici del passato, all’orto monastico e alla pinacoteca di arte sacra.



Quando

Sabato 07 Novembre 2020 ore 15:30



Dove

Piazzale San Paolo 1, davanti all’ingresso della basilica



Costi

Quota di partecipazione € 10 a persona, € 2 under 6 (comprensivo degli auricolari riceventi). Offerta alla basilica: € 4. Prenotazione obbligatoria.



Linee guida per lo svolgimento delle visite guidate

(emergenza COVID19 – Ordinanza del Presidente Regione Lazio 27 Maggio 2020, n. Z00043)

- Uso obbligatorio della mascherina per la guida e per tutti i partecipanti (adulti e minori).

- Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento; obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra tutti i partecipanti non congiunti.

- Ricorso frequente all’igiene delle mani.

- Si suggerisce la modalità di pagamento online tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione.

- Si suggerisce la compilazione del modulo di iscrizione e/o rinnovo tessera associativa con invio tramite email da effettuarsi all’atto della prenotazione.

- Noleggio obbligatorio degli auricolari riceventi per ascoltare la spiegazione della guida. Gli auricolari verranno sanificati prima e dopo l’uso; gli auricolari sono monouso. Chi desidera, potrà portare e usare i propri auricolari personali.

- Le visite guidate sono organizzate solo con piccoli gruppi di partecipanti.

- La prenotazione alle visite guidate è obbligatoria; l’associazione dovrà inoltre mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni (nel rispetto della normativa sulla privacy), in modo da fornirlo a chi di competenza per accertamenti e/o controlli in caso di richiesta.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/san-paolo-fuori-le-mura/